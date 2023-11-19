"Треба призивати 18-20-річних": штурмовик Третьої бригади про мобілізацію

На сьогодні питання мобілізації є дуже важливим. І до лав ЗСУ треба призивати, зокрема, чоловіків 18-20 років.

Таку думку висловив Петро Горбатенко "Ролло", командир першого штурмовго батальйону, третя ОШБР ЗСУ, в інтерв'ю Наталії Мосейчук на її ютуб-каналі "Мосейчук +".

За його словами, мобілізацію в Україні потрібно проводити ширше.

"При цьому мобілізовувати, з усією повагою, не 50-річних "старих дідів". Коли доходить до бойових дій, вони вже схожі на старих, у них вже купа хронічних захворювань до того часу. Він вже не може виконувати завдання", - каже Горбатенко.

Він додає, що ніхто не народжений для війни, як страшні чоловіки, так і студенти.

"Треба мобілізовувати 18-20 річних - в чому проблема? Студенти? І що, студенти не мають воювати? Мають. Не підходять? Підходять. Не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Питання в підході до підготовки", - додав він.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила мобілізації під час воєнного стану. Законопроєкт №10209 зареєстрували у Верховній Раді. Серед іншого пропонується мобілізувати за письмовою згодою. Призивати тих, хто має відстрочку або бронювання, працівників правоохоронних органів.

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