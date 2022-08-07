"Треба реальна реакція, а не стурбованість": в ОВА розповіли про ситуацію на ЗАЕС після обстрілів окупантів

Після обстрілів ЗАЕС росіянами радіаційний фон перебуває у межах норми, а ядерна частина станції наразі неушкоджена.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він нагадав, що 5 березня росіяни вперше обстріляли енергоблок №3. У результаті відбулося часткове руйнування інфраструктури на АЕС, тому 6 серпня від мережі довелося відключити енергоблок №4.

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"Ситуація вимагає реальної реакції, а не висловлення стурбованості від міжнародних організацій, які за це відповідають", — сказав Старух.

За його словами, попри злочинні дії РФ, всі фахівці продовжують працювати на своїх місцях, зокрема, оператори намагаються стабілізувати роботу станції.

Як уточнив Старух, наразі продовжують свою роботу та подають енергію пʼятий та шостий енергоблоки. Третій вивели з роботи ще після березневих обстрілів, перший — перебуває на плановому ремонті, а другий та четвертий наразі від’єднані від мережі.

Зазначається, що через нищення електромереж росіянами є небезпека того, що не буде можливості виводити електрику зі станції.

Нагадаємо,"Енергоатом" назвав цинічну мету обстрілів Запорізької АЕС окупантами.

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