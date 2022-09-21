"Треба робити збір на пакети для сміття": українці відреагували на звернення Путіна в Мережі (фото)

Президент Росії Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про часткову мобілізацію у своєму відеозверненні. Українці одразу відреагували на нього, висміявши в Мережі.

ТСН.ua зібрав дотепні коментарі у Facebook та Telegram.

"Шойгу у своїй промові заявив, що Україна втратила половину армії, а Росія - 6 тисяч людей. То нащо тоді мобілізація?",

"Треба робити збір на пакети для сміття",

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"Шойгу: втрати російської армії від початку війни - 5937 осіб. Хочеться уточнити - це в годину, день або в тиждень?",

"Мобілізацію росіянам потрібно було розпочинати вночі, сьогодні вже пізно, бо частина призовників ще звечора пакувала валізи!",

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"Це говорить про дві речі: втрати російської армії не просто величезні, зашкалюючі, точно понад 100 тис. убитих і поранених швидше - до 150; Подвійний комплект набирається, оскільки наступні 150 вони вже подумки списали. Наскільки добре бути росіянином при Путіні)",

"Яка "розділена відповідальність росіян"? Це коли росіяни спочатку обнулили терміни Путіна... А потім Путін обнулив усіх росіян!", - написали в Мережі.

Фото з відкритих джерел

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Нагадаємо, кремлівський диктатор Путін також сказав, що підтримує проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України заявивши, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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