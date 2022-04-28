Треба, щоб Росія поставилась без цинізму: Зеленський говорив з генсеком ООН про евакуацію з Маріуполя

Треба, щоб Росія поставилась без цинізму: Зеленський говорив з генсеком ООН про евакуацію з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за допомогою ООН можливо організувати евакуаційну місію людей з Маріуполя. Проте треба, щоб Росія реально виконувала те, про що говорить.

На цю тему Зеленський розмовляв на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем у Києві.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні 28 квітня.

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"Звичайно, на переговорах багато уваги ми приділили тому, як врятувати наших людей з Маріуполя. Вважаю, що за допомогою ООН можливо організувати евакуаційну місію. Україна готова до цих кроків", – сказав глава держави.

"Але потрібно також і щоб російська сторона поставилась до цього питання без цинізму і реально виконувала те, про що говорить", – додав він.

Зеленський нагадав, що в Москві заявляли про нібито припинення вогню в Маріуполі. Проте бомбардування позицій захисників міста продовжуєюься.

"Це воєнний злочин, який російські військові здійснюють буквально на очах в усього світу. Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан генеральний секретар ООН був на перемовинах в Москві", – зазначив президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 64-го дня війни

Нагадаємо, координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані заявила, що їде до Запоріжжя, щоб координувати порятунок людей з Маріуполя.

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