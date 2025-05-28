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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1481
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Треба ставитись максимально серйозно: у Третій штурмовій прокоментували наступ РФ на Сумщині

Жорін вважає, що росіяни на Сумщині намагаються зайти вглиб області і захопити якнайбільше території, щоб використати це на переговорах.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Максим Жорін

Максим Жорін

До ситуації з просуванням російських військ на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно.

Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

На думку офіцера Третьої штурмової, накопичених Росією сил не вистачить для захоплення всіх областей чи обласних центрів. Завдання ворога, скоріш за все, полягає в тому, щобпросто зайти вглиб території і використовувати це в переговорному процесі.

«Будуть розповідати, що могли би і всю область забрати, просто не захотіли. Критичної кількості сил та засобів я поки не бачу. Але питання зараз не в тому, на скільки кілометрів росіяни зайдуть — це просто вже їм додасть в повістку ще дві області», — зазначив Жорін.

Він закликав «дуже терміново» готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами.

«А не сидіти і чекати, поки вже до якогось міста дійдуть», — підсумував заступник командира 3 ОШБР.

Раніше ми писали, скільки населених пунктів захопили російські війська на Сумщині.

Нагадаємо, військовий експерт Денис Попович заявив, що РФ намагається встановити вогневий контроль артилерії над Сумами, щоб знищити місто.

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