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"Треба у щось вдягатись": у Росії наречена хотіла пограбувати окупанта, який на війні втратив руку

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"Треба у щось вдягатись": у Росії наречена хотіла пограбувати окупанта, який на війні втратив руку

Фото: Associated Press

Російського окупанта, який на війні проти України втратив руку, намагалась пограбувати його наречена.

Жінка хотіла зняти з карточки загарбника велику суму грошей, щоб придбати собі одяг. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Пропагандисти розповіли історію 23-річного загарбника з Сахаліну. Він заявив, що на війні йому відірвало руку, а коли надійшли виплати за поранення, то з його банківської картки намагались зняти "кругленьку" суму. Окупант здогадався, що це могла зробити його наречена, якій він залишив банківську картку, на яку йому надходили виплати за вбивства українців. 

Коли він перетелефонував дівчині та підтвердила, що намагалась обікрасти загарбника, аргументуючи це тим, що "їй треба у щось вдягатись". Загарбник вирішив побідкатись пропагандистам на те, що його кохана навіть не поцікавилась його станом здоров'я. 

Нагадаємо, у столиці держави-агресорки продавчиня викликала поліцію, бо їй не сподобалось, що її клієнт був українцем.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2084
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