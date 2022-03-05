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"Треба виходити і гнати це зло з наших міст, з нашої землі": Зеленський закликав українців переходити у наступ на ворога

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"Треба виходити і гнати це зло з наших міст, з нашої землі": Зеленський закликав українців переходити у наступ на ворога

Офіс Президента України

Зеленський закликав виходити на вулиці і боротися з ворогом, аби не утворилися нові "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський закликав українців виходити на вулиці та боротися за свободу, незалежність з російськими солдатами, які хочуть окупувати українські землі.

Про це він сказав у новому відерзверненні 5 березня.

Український президент пригадав мітинги у Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Конотопі, де місцеві жителі виганяли російських загарбників зі своїх міст, співаючи гімн України та відтісняючи власними силами.

"Українці! В усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це. Переходьте у наступ. Потрібно йти на вулицю. Виходьте! Потрібно боротись. Щоразу, коли є можливість, як у Херсоні, як у Бердянську, як у Мелітополі, як у Конотопі. Треба виходити і гнати, гнати це зло з наших міст, з нашої землі, щоб не зробили нові "ДНР" та "ЛНР", в яких нормальне життя просто неможливе, тільки рабство, тільки на колінах", - сказав голова держави.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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