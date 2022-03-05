"Треба виходити і гнати це зло з наших міст, з нашої землі": Зеленський закликав українців переходити у наступ на ворога

"Треба виходити і гнати це зло з наших міст, з нашої землі": Зеленський закликав українців переходити у наступ на ворога

Зеленський закликав виходити на вулиці і боротися з ворогом, аби не утворилися нові "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський закликав українців виходити на вулиці та боротися за свободу, незалежність з російськими солдатами, які хочуть окупувати українські землі.

Про це він сказав у новому відерзверненні 5 березня.

Український президент пригадав мітинги у Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Конотопі, де місцеві жителі виганяли російських загарбників зі своїх міст, співаючи гімн України та відтісняючи власними силами.

"Українці! В усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це. Переходьте у наступ. Потрібно йти на вулицю. Виходьте! Потрібно боротись. Щоразу, коли є можливість, як у Херсоні, як у Бердянську, як у Мелітополі, як у Конотопі. Треба виходити і гнати, гнати це зло з наших міст, з нашої землі, щоб не зробили нові "ДНР" та "ЛНР", в яких нормальне життя просто неможливе, тільки рабство, тільки на колінах", - сказав голова держави.