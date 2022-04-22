Треба вірити у ЗСУ: Подоляк про другу фазу війни та коли Україна піде у контрнаступ

Російські окупанти під час другої фази війни можуть спробувати штурмувати Харківську, Донецьку та Луганську області або ж втримати окуповані території на півдні України.

Проте українські військові готові до такого сценарію та готують потужний контрнаступ.

Про це 22 квітня сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону "Єдині новини".

"РФ сьогодні точно не має розуміння, як вийти з війни, бо вони планували бліцкриг: 3-5 днів, а то і 72 години і вони всіх в Україні поставлять на коліна. Безумовно вони не врахували того, що Україна - це зовсім інша країна з дуже потужною армією, стійкими людьми та дій президента з точки зору мобілізації країни. Що стосується другого етапу, то РФ не вигідно довести всьому світу того, що їхня армія не вміє позиційно воювати, їм вигідно це перевести у затяжний конфлікт і поступово, а ресурсів у них багато і вони вміють жити в таборах, зменшувати пайки та існувати у такому режимі десятиріччями. Нам це невигідно, бо ми відкрита держава і ми хочемо, щоб люди жили в комфорті, а не постійній війні. А тому б хотілось розставити крапки над "і". І я думаю, що ми їх розставимо", - наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу президента зазначив, що Україна очікує на важку техніку від партнерів та готує контрнаступ на своїх територіях.

"Тобто друга фаза буде або якщо вони захочуть зайти з Харківської, Донецької та Луганської областей та спробують повоювати з нашими ЗСУ та отримають по зубах, як це завжди буває, то вони спробують окопатись на півдні країни чи сході. Але тактика і стратегія України, про що президент заявляв - це отримати більше артилерії, важкої бронетехніки і після того нанести дуже потужні контрнаступи по угрупуваннях РФ. Я думаю так і буде, бо Україна з точки зору тактичної підготовки орієнтується краще. Треба вірити в Україну та армію. Сьогодні ж 58 день війни. Треба вірити у те, що стратегічне планування у нас на високому рівні і президент постійно працює по 14-15 годин на день", - пояснив Подоляк.

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