"Треба вивести із зони комфорту": Буданов назвав основні цілі запуску безпілотників по РФ

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вказав на необхідність вивести країну-агресорку із "зони комфорту".

В інтерв'ю The Economist він назвав три основні цілі дронових атак по РФ.

"Ми хочемо вивести росіян із зони комфорту. Однією з цілей є виснаження російської системи протиповітряної оборони. По-друге, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників. По-третє, завдання шкоди військовим виробничим об'єктам, як, наприклад, нещодавній удар по заводу з виробництва ракетного палива в Тверській області", – сказав він.

За словами Буданова, вторинна мета запуску безпілотників – психологічна. Вона потрібна, щоб посіяти занепокоєння серед населення і порушити нормальні економічні процеси всередині РФ.

"Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем. Безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій. Дрони не мають страху. Їх не шкода", – підкреслив очільник ГУР.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що удари по Криму тривамуть. Якщо росіяни не підуть з тимчасово окупованого Криму самостійно, то Україні доведеться "викурити" їх звідти, зазначав він.

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