"Треба визнати Росію державою-терористом": Зеленський зреагував на обстріли Сумської та Миколаївської областей

"Треба визнати Росію державою-терористом": Зеленський зреагував на обстріли Сумської та Миколаївської областей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріли російськими окупанти Сумської області були абсолютно безглуздими. А під час обстрілу Миколаєва російські ракети влучили за 20 м від дитсадка – "ось таких ворогів обрала для себе РФ".

Тож Зеленський повідомив, що надалі нагадуватиме світу, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою-терористом, державою-спонсором тероризму.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 28 травня.

"Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе додати. І тим більше не зможе залякати", – сказав президент.

Щодо обстрілу Миколаєва 28 травня, то він зазначив, що внаслідок цього загинула одна людина, семеро поранених – двоє у дуже тяжкому стані.

"Снаряди вдарили по житловому району, за 20 метрів від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація", – наголосив Зеленський.

"Знову і знову буду нагадувати світу, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою-терористом, державою-спонсором тероризму. Це просто правдиво. Це чесно. І відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні, і дуже хоче понести далі у Європу. І це має бути юридично закріплено", – резюмував глава держави.

"Потрібно нарешті визнати Росію державою-терористом" - звернення Володимира Зеленського за 28 травня

Нагадаємо, 28 травня окупанти обстріляли двір у Миколаєві та пошкодили житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці.

А під час суботнього обстрілу Сумської області пошкоджені церква, дитсадок та приватний будинок. Одна жінка зазнала поранень.

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