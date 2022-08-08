Треба забезпечити умови безпеки: президент "Енергоатому" розповів, чи можливий зараз візит на ЗАЕС місії МАГАТЕ

Контроль над Запорізькою атомною електростанцією вже давно планувалося передати експертам безпекових організацій - зокрема, МАГАТЕ.

Запорізьку АЕС планувалося передати “блакитним каскам” - миротворчому контингенту, який би стежив за безпековою ситуацію на атомному об’єкті.

Про це в ефірі ТСН розповів президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

“Ми з самого початку кажемо про те, що потрібно передати контроль за територією атомної станції “блакитним каскам” - миротворчому контингенту. Вони б забезпечили фізичну безпеку об’єкту замість рашистів, які там зараз перебувають і фактично загрожують нам ядерним тероризмом”, - наголосив Петро Котін.

Він також додав, що візит місії МАГАТЕ на станцію можливий після того, як там буде забезпечені умови безопасності для комісії.

Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

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