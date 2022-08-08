Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Треба забезпечити умови безпеки: президент "Енергоатому" розповів, чи можливий зараз візит на ЗАЕС місії МАГАТЕ

Дата публікації
Перегляди
186
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Треба забезпечити умови безпеки: президент "Енергоатому" розповів, чи можливий зараз візит на ЗАЕС місії МАГАТЕ

Фото: Associated Press

Контроль над Запорізькою атомною електростанцією вже давно планувалося передати експертам безпекових організацій - зокрема, МАГАТЕ.

Запорізьку АЕС планувалося передати “блакитним каскам” - миротворчому контингенту, який би стежив за безпековою ситуацію на атомному об’єкті.

Про це в ефірі ТСН розповів президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

“Ми з самого початку кажемо про те, що потрібно передати контроль за територією атомної станції “блакитним каскам” - миротворчому контингенту. Вони б забезпечили фізичну безпеку об’єкту замість рашистів, які там зараз перебувають і фактично загрожують нам ядерним тероризмом”, - наголосив Петро Котін.

Він також додав, що візит місії МАГАТЕ на станцію можливий після того, як там буде забезпечені умови безопасності для комісії.

Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Читайте також:

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 15:00 за 8 серпня 2022 року

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 15:00 за 8 серпня 2022 року

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
186
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація