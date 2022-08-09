"Треба заборонити росіянам курити на військових об'єктах": Кім - про вибухи на головному аеродромі Криму

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відреагував на потужні вибуху, які пролунали у другій половині дня на головному аеродромі Криму - в Новофедорівці.

Голова Миколаївської ОВА Кім зауважив, що "треба заборонити росіянам курити на військових об'єктах", аби запобігти вибухам та пожежам.

Про це Кім написав на своєму телеграм-каналі.

"Точно знаю, що вибухи в телевізорі ніколи не передають реальної атмосфери та відчуття. Подвійно неприємно, коли ти з дітьми та на морі. Думаю, треба заборонити росіянам курити на військових об'єктах", - коротко написав очільник області.

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, у російських телеграм-каналах з'явидася інформація про вибухи в окупованому Криму. Про прильоти в Мережі пишуть мешканці Новофедорівки, дим звідти видно навіть на пляжі в Євпаторії.

Окупаційна влада підтвердила факт вибухів в Новофедорівці. Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що виїхав до Новофедорівки, де сталися вибухи. Про те, що відбувається на півострові - читайте ТУТ.

Тим часом у Росії заявили, що причиною вибухів у Новофедорівці стала "детонація авіаційних боєприпасів". Окрім цього, у Міноборони РФ повідомляють, що начебто внаслідок вибухів ніхто не постраждав. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі.

У Криму - грандіозна "бавовна" - окупанти в шоці

Читайте також: