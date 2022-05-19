"Треба затягувати зашморг" - Подоляк відповів на вимогу РФ щодо зняття морської блокади

В Офісі президента закликали світ посилювати санкції проти РФ за війну проти України.
Росіяни влаштували морську блокаду і вимагають скасування санкцій, для руху морем. Утім, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що санкції є дієвими, а тому, якщо у РФ вже заговорили про їхнє зняття, обмеження треба навпаки - посилювати.
Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
"РФ вимагає зняття санкцій за розблокування українських портів, шантажуючи світ продовольчою кризою. Типова поведінка країни-терориста, яка бере заручників, щоб попросити вертоліт з доларами. Але дурнів немає, світ знає, з ким має справу. Заговорили про зняття санкцій – треба затягувати зашморг", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що Москва може зняти блокаду з морських портів в обмін на скасування санкцій, які запроваджують країни за агресію РФ і її варварську війну в Україні.
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