“Треба змиритися з тим, що тебе можуть вбити, але це завжди страшно”: Сенцов про важкі окопні битви в Авдіївці — CNN

Незважаючи на інтенсивні 24-годинні обстріли, в Авдіївці, за даними Нацполіції в Донецькій області, залишається близько 1 300 мешканців.

Запеклі бої в Авдіївці точаться вже понад місяць, росіяни цілодобово обстрілюють місто, посилають важку техніку та нових і нових солдатів, намагаючись його оточити.

Серед українських військових в окопах Авдіївки під обстрілами перебуває командир роти Олег Сенцов, який згуртовує своїх підлеглих.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію історії від CNN про один із кривавих боїв, які тривають в Авдіївці.

Конфліктна точка

“Хлопці, залиште мене тут. Я не можу йти”, — благає український солдат, який сидить у вузькому окопі під постійними російськими обстрілами.

Його ноги посічені осколками, і крізь бинти тече кров. Він курить сигарету, лежачи на землі, а медик підрозділу низько присідає в окопі, намагаючись залатати його.

За кілька хвилин до цього чотири ворожі танки проїхали всього в декількох метрах від нього, змусивши чоловіка і його товаришів по службі заритися в чорну родючу землю, яка здригається, коли танки проїжджають над ними.

Штурмова місія підрозділу полягала у відвоюванні 150-метрової ділянки окопів вздовж лісосмуги в східноукраїнському місті Авдіївка, яке стало однією з найбільш конфліктних точок на українському фронті.

Фото: Facebook Олега Сенцова

Авдіївка перебуває на лінії фронту відтоді, як промосковські сепаратисти захопили значну частину Донбасу, включно з прилеглим містом Донецьк, у 2014 році, і перебуває під обстрілами відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Українські та російські війська розглядають його як добре укріплений опорний пункт з окопами, зведеними за останні вісім років. Запеклі бої в Авдіївці точаться вже більше місяця, оскільки російські війська розпочали широкомасштабну атаку з цілодобовими обстрілами та хвилями солдатів і бронетехніки, які намагаються оточити місто.

“Вперше ми не змогли виконати завдання”

Російські війська були відбиті українськими військами, які міцно укріпилися в цьому районі. Серед них в окопах Авдіївки під обстрілом перебуває командир української роти Олег Сенцов, який згуртовує своїх підлеглих.

47-річний Сенцов, відомий український режисер, ув'язнений росіянами на п'ять років у 2014 році, зараз є солдатом 47-ї механізованої бригади, що входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Він брав участь в одних з найзапекліших боїв війни — за Бахмут, Запорізьку область, а тепер і за Авдіївку.

19 жовтня він та його побратими зафільмували 5-годинний бій на шоломи та натільні камери, ілюструючи жорстокість війни та жахіття окопів.

“Ми намагалися захопити лісову посадку довжиною майже 1 кілометр. Разом з двома іншими штурмовими групами ми атакували три позиції. Наша штурмова група мала утримувати траншею шириною 150 метрів. Ми зайшли, пройшли 50 метрів і не змогли просунутися далі, тому що там був сильний опір великої кількості ворожої піхоти”, — розповів Сенцов у рідкісному інтерв'ю CNN.

Поки Сенцов і його підрозділ боролися за утримання позиції в лісосмузі, дві російські бригади почали просуватися через цю територію.

Він і його люди опинилися в оточенні з усіх боків, потрапивши в кліщі російських військ. Сенцов і його підрозділ перебували під постійним обстрілом ворожих безпілотників, артилерії і танків, що пролітали в декількох метрах від їхніх позицій.

На кадрах, знятих українськими військовими з безпілотника, видно, як чотири російські танки обстрілюють лісосмугу, де на відстані більше кілометра окопалися три українські штурмові групи.

Підрозділ Сенцова, що знаходився в середині угруповання, був єдиним, хто не постраждав.

“З усіх операцій, які проводила моя рота, це був перший випадок, коли ми не змогли виконати завдання”, — сказав Сенцов.

Окопні битви. Фото: X (Twitter)

Троє членів його команди були поранені, включно із Сенцовим. На відео видно, як фельдшер швидко накладає пов'язки та пломби на грудну клітку пораненим товаришам.

“Нас витіснили звідти, тому що ми не могли утримувати свої позиції. Тому ми відступили. Наша група відійшла, з пораненнями, але вижила. Але дві інші групи, які атакували одночасно з нами, були майже повністю знищені”, — розповів він.

Боротьба за місто

Атака на Авдіївку відбувається в той час, коли лінія фронту залишається відносно статичною, а український контрнаступ продовжує просуватися набагато повільніше, ніж передбачалося спочатку.

Аналітики кажуть, що метою Росії є оточення міста і захоплення височини біля промислового об'єкту, що дасть Росії ефективний вогневий контроль над українськими шляхами постачання.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський назвав бої в Авдіївці “наступом” і заявив, що ця битва багато в чому “визначить загальний хід війни”.

“Чим більше російських сил буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гіршою буде загальна ситуація і загальний хід цієї війни для ворога”, — сказав він.

Авдіївка / Фото: Associated Press

З початку відновлення російського наступу на місто Україна заявляє, що завдала масованих ударів по російській військовій техніці та особовому складу. А Росія, схоже, перейшла до тактики “м'ясорубки”, яку вона використовувала проти українських сил, що захищали місто Бахмут.

“Противник наступає, кидає все більше і більше живого м'яса, — заявив минулого місяця голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. — Росіяни вирішили йти далі, вони продовжують наступати, незважаючи на втрати”.

У понеділок, 27 листопада, Барабаш повідомив, що запеклі бої тривають у промисловій зоні на околицях коксохімічного заводу, але українські війська утримують лінію фронту.

“Всі атаки противника з півдня і півночі відбиті. Лінія оборони утримується, — повідомив він у Telegram. — Обстріли позицій військових ведуться цілодобово. Цілодобово тривають бої зі стрілецької зброї”.

Незважаючи на інтенсивні 24-годинні обстріли, в Авдіївці, за даними Національної поліції в Донецькій області, залишається близько 1 300 мешканців.

Прийняття смерті

Сенцов сказав, що вважає, що прийняття смерті є важливим для тих, хто воює: “Якщо людина не допускає думки, що її можуть вбити, їй нічого робити на війні. Треба змиритися з тим, що тебе можуть вбити. Але це завжди страшно”.

Боротьба в окопах стала невід'ємною частиною війни в Україні. Невеликі штурмові групи борються за кожен метр виритої землі. Солдати зазвичай заходять вночі або вранці, захоплюють частину окопу і починають просуватися по ньому, часто поки там ще знаходяться ворожі війська.

“Так ведеться війна. 90% штурмових дій відбуваються саме так, — сказав Сенцов. — Добре, коли на позиціях чути голоси росіян. Це означає, що вони себе видають. Ти розумієш, де вони знаходяться. Гірше, коли ти їх не чуєш. Ти думаєш, що їх там немає. Ти йдеш по окопу, а вони там. Це засідка”.

Для Сенцова організувати людей на знімальному майданчику великого фільму не набагато складніше, ніж організувати людей в підрозділі.

“Потрібно мати бойові навички, але головне — організувати людей”, — зазначив він.

За словами Сенцова, Україна повинна готуватися до тривалої війни і розробити стратегію на випадок, якщо війна затягнеться на роки: “Ми не програли, але й не виграли цю війну. Треба перестати думати про те, що буде після перемоги, а думати про те, як зробити так, щоб ця перемога настала якнайшвидше... Завтра перемоги не буде”.

Батько чотирьох дітей, наймолодшому з яких лише рік, сказав, що повинен продовжувати боротися за право своєї країни на існування: “Всі війни жахливі. Не буває хороших воєн. На війні завжди страждають і гинуть люди. Питання лише в тому, чому вони страждають і чому вмирають. Росіяни обдурені путінською пропагандою. ... Українці воюють переважно як добровольці за свою свободу на власній землі”.

“Зараз люди гинуть за свободу під Авдіївкою, під Роботиним та в інших місцях. І немає нічого важливішого за це”, — резюмував Сенцов.

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