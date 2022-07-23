"Треба зупинити цього нелюда": Марченко повідомив про поранених після удару по Одеському порту

Внаслідок ракетного удару з боку російських військ по Одеському морському торговому порту є поранені.

Окрім того, внаслідок атаки була пошкоджена інфраструктура порту.

Про це голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив у відеозверненні.

"Сьогодні, наступного дня після підписання договору про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами "Калібр". На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту", – сказав очільник області.

Він додав, що після цього удару весь світ повинен переконатися, що Росія – країна-терорист, з якою неможливо домовитися ні про що.

"Ракетний удар по Одесі – це не просто удар, а послання Організації об’єднаних націй та всьому світу, що Росія не збирається зупинятися чи домовлятися. Ми маємо задіяти усі можливі інструменти тиску для того, щоб зупинити цього нелюда, який вже давно втратив відчуття реальності", – закликав Марченко.

Нагадаємо, вранці 23 липня російські війська вдарили ракетами "Калібр" по Одеському морському торговому порту.

Згодом стало відомом, що істотних руйнувань у портовій інфраструктурі немає, було влучання в насосну станцію.

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