"Треба зупинити потоки брехні": Шмигаль вимагає припинити називати "спецоперацією" ситуацію в Україні

Російська сторона продовжує уникати слова "війна".

Дії російських окупантів на території України не можна назвати "спеціальною військовою операцією".

Про це на засіданні ПАРЄ заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні Росія говорить, що війни немає. Війну ніхто не оголошував. Її просто ведуть, ведуть зараз, в ці хвилини, називаючи спеціальною військовою операцією. Ми маємо підтверджену інформацію про знищення 12 тисяч російських військових, 389 танків, 1249 броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів.

Я впевнений, серед вас є колишні військові. Задайтесь питанням, чи були ще в історії спеціальні військові операції, які б мали такі наслідки для країни, яка ініціює таку військову операцію? Треба зупинити потоки брехні, ненависті, які поширюються російськими ЗМІ, російською пропагандою. Треба зупинити російські фейки, які намагаються закріпити у свідомості європейського суспільства", - зазначив очільник українського уряду.

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