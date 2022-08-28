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Тремтіли вікна і посипалася штукатурка: деталі про нічні вибухи в окупованому Мелітополі та Мирному

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Тремтіли вікна і посипалася штукатурка: деталі про нічні вибухи в окупованому Мелітополі та Мирному

Фото: Pexels

Посеред ночі проти 28 серпня в окупованому Мелітополі, а також селищі Мирне Мелітопольського району на Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

Вибухи сталися о першій годині ночі в Мелітополі та Мирному.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких будинках тремтіли вікна і посипалася штукатурка", - зазначив мер.

Федоров додав, "чекаємо на підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів. Ворогу ніколи не буде спокійно на нашій землі".

Нагадаємо, протягом 27 серпня українські військові знищили щонайменше три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.

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