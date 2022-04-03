Тренера клубу УПЛ понад місяць тримали у полоні російські окупанти

Голубу вдалося вирватися з неволі.

Представник тренерського штабу ковалівського "Колоса" Костянтин Голуб перебував у російському полоні більше місяця, але тепер у безпеці.

Про це повідомив клуб у себе на сторінці у Facebook.

"Наш тренер з фізичної підготовки Костянтин Владленович Голуб нарешті вирвався з російського полону і тепер у безпеці.

Він провів у підвалі приватного будинку під Києвом 37 діб і щодня перебував на межі життя та смерті. Про російських мародерів з автоматами, про 13 отвори в його будинку від снарядів, про вбивства орками домашніх тварин і багато інших реалій цієї жахливої ​​війни він згодом розповість сам", – повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан, який зараз виступає в оренді за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон свою медаль переможця чемпіонату світу U-20.

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