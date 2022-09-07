Тренувалися у США: у Пентагоні повідомили про навчання українських бійців, які уразили ворожий корабель "Васілій Бех"

Про те, що Захід постачатиме Україні протикорабельні ракети Harpoon, стало відомо ще навесні. Вони увійшли в пакет допомоги США, оголошений у середині червня.

Українські військові, які в середині червня 2022-го уразили російський буксир "Васілій Бех", навчалися у США.

Про це заявив заступник керівника Пентагону Білл Лаплант під час брифінгу, передає Defense News.

"Українські бійці пройшли навчання на протикорабельних ракетах Harpoon, якими й було потоплено "Васілій Бех", у США "під час святкування Дня пам’яті" (наприкінці травня)", - додає джерело.

Ракету, якою було уражено російський військовий корабель, Україні надала країна-союзник США, назву якої представник Пентагону відмовився називати. Він лише уточнив, що ракету зняли з корабля і встановили на автомобільну платформу.

"Зараз відбуваються неймовірні інновації, а ми просто недостатньо про це говоримо", – зазначив Лаплант.

Він додав, що українські сили використали Harpoon для потоплення ще одного військового корабля Росії, але не назвав його.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря Військово-Морські Сили ЗС України 17 червня ракетами Harpoon уразили російській буксир "Васілій Бех" із ЗРК "ТОР" на борту. Буксир потрапив під удар під час транспортування на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

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