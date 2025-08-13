Третій армійський корпус Білецького тримає левову частку фронту, – Василь Малюк

Реклама

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк сказав в інтервʼю проєкту «Ми – Україна».

Він заявив, що креативний підхід Білецького до командування цінують головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і президент України Володимир Зеленський. «І власне ми це побачили і підтримали, і Андрій Євгенійович має можливість тепер це реалізовувати уже в межах безпосередньо армійського корпусу», – додав голова СБУ.

Він відзначив підхід Білецького до планування і ведення бою, рекрутингу, роботи з особовим складом, з сім'ями загиблих. «Він [Андрій Білецький] поіменно знає більшість тих хлопців його, які загинули», – сказав голова СБУ,.

Реклама

Високий рівень опанування сучасних IT-технологій та інженерії дозволяє корпусу проводити ефективні дроново-штурмові операції.

«Я не буду казати ту кількість кілометрів смуги бойового зіткнення за яку він уже відповідає. Не будемо розкривати це перед ворогом. Але це левова частина сьогодні нашого фронту насправді», – заявив Василь Малюк.