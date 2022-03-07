Війна Росії проти України: в ОП повідомили про перші результати третього раунду переговорів

Результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що немає.
Третій раунд переговорів між Україною та Росією завершився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, до них будуть внесені зміни. Завдяки цьому отримають більш ефективну допомогу люди, які сьогодні потерпають від агресії Російської Федерації.
З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемирення, і взагалі закінчення бойових дій - інтенсивні консультації будуть продовжені, сказав Подоляк.
"На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що немає. Тим не менше консультації, ще раз підкреслю, будуть продовжені і ми отримаємо результат", - повідомив він.
Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
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