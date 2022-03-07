Війна Росії проти України: в ОП повідомили про перші результати третього раунду переговорів

Війна Росії проти України: в ОП повідомили про перші результати третього раунду переговорів

Результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що немає.

Третій раунд переговорів між Україною та Росією завершився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, до них будуть внесені зміни. Завдяки цьому отримають більш ефективну допомогу люди, які сьогодні потерпають від агресії Російської Федерації.

З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемирення, і взагалі закінчення бойових дій - інтенсивні консультації будуть продовжені, сказав Подоляк.

"На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що немає. Тим не менше консультації, ще раз підкреслю, будуть продовжені і ми отримаємо результат", - повідомив він.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

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