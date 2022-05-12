Третього "Мінська" буде - Арестович прокоментував кулуарні переговори Росії

Радник голови ОПУ вважає, що можливостей для дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі за допомогою ще одних “мінських домовленостей”, не існує.

Перші та другі мінські домовленості стали причиною теперішньої війни РФ в Україні, тому третьої спроби такого врегулювання ситуації на тимчасово окупованих територіях бути не може.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, в Офісі президента відомо, що ведуться кулуарні переговори зі спробою нав’язати Україні ще одне дипломатичне врегулювання — так званий “Мінськ-3”.

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“Мінська-3 не буде. Прямо цитую президента України, голова Офісу президента і всю нашу дипломатію. Слава богу, ця війна розв’язала проблему Мінська-1 та Мінська-2, які були катастрофічними не тільки для України, але й для всієї системи безпеки в Європі, і які закономірно призвели до виникнення війни, бо нічим іншим закінчитися не могли, тому що їх не можливо було виконати від початку”, - заявив Олексій Арестович.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Мінських угод більше не існує і вкотре звинуватив у цьому Київ.

Речник Путіна офіційно підтвердив, що Мінські угоди для Росії уже не діють | Новини світу

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