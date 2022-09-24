"Третьою стороною" є іранські безпілотники: у МЗС України відповіли на заяви Ірану про скандал з дронами

Напередодні в Ірані відхрестилися від постачання дронів-камікадзе до РФ.
У МЗС України наголосили, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Києвом після передавання дронів російській армії. А звинувачення України з боку Ірану у "впливі третіх країн" є хибними.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
"Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Іран має негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив", - наголосив він.
Нагадаємо, у відповідь на звинувачення України в Ірані відхрестилися від постачання дронів-камікадзе до РФ. Тегеран заявив про нібито "вплив третіх країн".
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