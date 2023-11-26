Третя хвиля наступу на Авдіївку: аналітики ISW повідомили про спроби РФ захопити місто

Російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки на Донеччині. Крім того, окупантам вдалося трохи просунутися на північ від Красногорівки - свідчать в ідеозапис із геолокацією за 24 листопада.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Крім того, російські джерела стверджують, що армія РФ просунулася в промисловій зоні та біля залізничної станції Ясинувата-2, що розташовані на південний схід від міста, а також поблизу Авдіївського коксохімічного заводу. Російські джерела також стверджували, що їхня армія просунулася поблизу Степового та Новокалинового. Втім, аналітики ISW не може підтвердити жодну з цих заяв.

Кілька російських мілблогерів розширили кадри, на яких нібито видно, як деякі українські сили відходять із позицій у промисловій зоні на південному фланзі Авдіївки, але інший мілблогер стверджував, що російські війська ще не повністю захопили промислову зону.

Своєю чергою, Генштаб України повідомив, що ЗСУ відбили російські наземні атаки на схід і південь від Новокалинового та поблизу Новобахмутівки, що за 13 км на північний схід від Авдіївки, а також біля Степового, Авдіївки, Сіверного та Первомайського.

Крім того, р ечник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська знизили інтенсивність авіаударів і зменшили кількість бронетехніки, що діє на авдіївському напрямку, але російські війська все ще ведуть піхотні атаки.

Нагадаємо, керівник МВА Віталій Барабаш заявив, що росіяни намагаються оточити Авдіївку з флангів. Вони активно штурмують її з боку тимчасово окупованого Донецька. Щодня у місті фіксують 30-40 масованих обстрілів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Третя хвиля наступу на Авдіївському напрямку. Приголомшливі дані української розвідки

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