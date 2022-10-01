Третя поворотна точка у війні: військовий експерт із США оцінив, чи звільнить Україна Херсон до зими

Президент The Jamestown Foundation Глен Говард спрогнозував, як може розвиватися подальша ситуація на фронті. Він вважає, якщо ЗСУ звільнять Херсон, то це "буде третя поворотна точка у війні".

Таку думку Ґлен Говард – президент аналітичного центру, розповів в інтерв'ю 24 каналу.

"Якщо українці зможуть перенести свою лінію оборони за річку Оскіл, а також звільнити території на Луганщині, то це сформує новий рубіж оборони до початку зими. Це закладе основу для наступних успіхів і навіть виходу до Маріуполя. Дуже важливо те, що відбудеться за наступні кілька тижнів біля Херсона. Якщо українці звільнять Херсон, то це буде третя поворотна точка цієї війни. ЗСУ вийдуть на лінію річки Дніпро і зможуть підготувати наступ на Чонгар, перерізати постачання води до Криму", - зауважив він.

Військовий експерт вважає, що деокупція Херсона і Нової Каховки буде потужним ударом для російського "фюрера" Путіну.

"Цього я очікую впродовж наступного місяця. Далі почнеться зима - і війна сповільниться. Україна продовжить переозброєння армії, а в росіян триватиме мобілізація. Наступної весни росіяни опиняться у значно слабшій позиції, ніж були досі", - додав американець.

Нагадаємо, "мобіки" з РФ розбіглися в різні боки після першої автоматної черги в Лимані.

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