Третя штурмова бригада показала інтенсивні бої в Авдіївці, коли туди зайшли перші бійці (відео 18+)

Окрім боїв, на кадрах видно, як захисники надають першу допомогу пораненим побратимам, морального підтримують один одного і жартують.

Третя окрема штурмова бригада, яку терміново перекинули до Авдіївки для підсилення оборони, опублікувала відео з інтенсивними боями в місті. На кадрах зафіксовані бойові дії під час рейду 1-го механізованого батальйону бригади, бійці якого першими зайшли на захоплену ворогом ділянку.

Відповідне відео з’явилося в YouTube-каналі 3-ї ОШБр.

На відео з Авдіївки бійцям 3-ї ОШБр доводиться працювати в умовах безперервного ворожого вогню з артилерії, скидання керованих авіаційних бомб, атак FPV-дронів та суттєвій чисельній перевазі російських сил.

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Попри складність ситуації, українські військові не втрачають бойовий дух, продовжують виконувати завдання, діють чітко та злагоджено.

На кадрах видно, як під час боїв захисники надають першу допомогу пораненим побратимам, морального підтримують один одного і жартують, щоб послабити напругу:

"Я пішов на марксмена (піхотного снайпера – ред.), щоб бути далі від лінії фронту, в результаті ще ближче став. А я – взагалі мінометник. Тут, по ходу, зібрались всі, хто хоче бути подалі: медики, марксмени, мінометник…"

На ролику також зафіксована робота бійців 3-ї ОШБр зі станкового гранатомета і СПГ, ураження ворога FPV-дронами, закладання вибухівки та успішний підрив будівлі з окупантами.

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Як третя штурмова бригада заходила до Авдіївки: відео інтенсивних боїв 18+

Нагадаємо, командування ЗСУ 17 лютого заявило про виведення українських військ з Авдіївки. Як повідомив після цього заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, бійцям бригади, яких перевели на посилення захисту Авдіївки, довелося виконати один із найскладніших маневрів у війні – під час ведення бою відступити на визначені рубежі за містом.

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