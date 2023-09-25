Третя штурмова бригада показала, як заходила на позиції окупантів під Андріївкою

кадри взяття позиції окупантів під Андріївкою потрапили на відео.

У понеділок, 25 вересня, Третя окрема штурмова бригада показала, як заходила на позиції окупантів під Андріївкою.

У каналі бригади опублікували відеофрагмент наступальних дій бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади в рамках операції зі звільнення Андріївки Бахмутського району.

Після тривалих формуючих дій та підготовки бійцям 3 ОШБр вдалось пробити передові оборонні позиції ворога, які стримували наступ, та почати рух вперед.

На відео, знятому GoPro-камерами штурмовиків, видно як бійці 1 штурмового батальйону бригади просуваються лісосмугою. Вони ведуть ближній бій та зачищають ворожі бліндажі й нори. Після цього штурмовики заходять на перші вулиці Андріївки.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили Андріївку Донецької області від окупантів 15 вересня 2023 року.

Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута. Вона входить до Іванівського старостинського округу, який охоплює села Іванівське, Андріївка, Кліщіївка, Берхівка та селище Хромове. На кінець листопада 2022 року у всіх п'яти населених пунктах перебувало близько 1200 людей.

Третя штурмова бригада повідомила деталі операції з деокупації Андріївки - читайте в новині.

Штурмовики показали кадри взяття позиції окупантів під Андріївкою

Читайте також: