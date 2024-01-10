Третя штурмова отримала тисячу хотпаків від «Української команди»: вночі в окопах - до мінус 20 градусів

Волонтерський штаб «Українська команда» передав Третій штурмовій бригаді велику партію обігрівчих наборів, які дуже потрібні бійцям на передовій.

В окопах вночі – до мінус 20 градусів, зазначає «Українська команда».

«Українська команда» передала ще одну тисячу теплих наборів. Вони підуть бійцям героїчної Третьої штурмової бригади. Вони завжди там, де найважче. А ми разом з вами робимо все, щоб забезпечити їх усім необхідним», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Ця бригада була створена в Києві у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Її бійці звільняли Київську область та Херсон, потім стійко захищали Бахмут, зазначають у волонтерському штабі.

Загалом «Українська команда» забезпечить зігріваючими наборами 50 тисяч захисників.

«В Україні вдарили сильні морози. На Сході в окопах вночі – до мінус двадцяти градусів. І в цих окопах – наші хлопці та дівчата. Завдяки вам 50 тисяч захисників будуть зігріті. Дякую кожному з вас за тепло нашим воїнам!» - наголосив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала тисячу індивідуальних наборів для обігріву бійцям 130 та 204 батальйонів тероборони Києва.

Також повідомлялося, що загалом волонтери сформували обігрівчі набори для 100 батальйонів.