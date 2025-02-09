Потужні кадри: Третя штурмова показала роботу по живій силі й техніці армії РФ (відео)

Пілоти Третьої штурмової залетіли до ворога в сарай та зробили контрольний скид із дрона, згодом під удар потрапили ворожі машини. Це оперативна робота Батальйону безпілотних систем.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова показала роботу по живій силі й техніці армії РФ

"Бобік" розірвано в полі, "Урал" і "Буханка" теж не доїхали до пункту призначення. Мінуснули два міномети та відправили "Нону" до пекла", — пишуть бійці.

Ворожі танк і "беха", додають у бригаді, підгоріли з екіпажем.

"Вирубили антену й відрізали росіян від командування, а наостанок — зачистка будівлі від живої сили", — завершили у Третій штурмовій.

Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1460 солдатів, літак і 127 одиниць автомобільної техніки.

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