Третя штурмова показала, як медики рятують важкопоранених в Авдіївці бійців (відео)

На кадра - багато поранених військових.

Третя окрема штурмова бригада показали роботу їхнього стабілізаційного пункту, де медики рятують життя бійцям після інтенсивних боїв в Авдіївці.

Відео опублікувала пресслужба 3 ОШБр.

"Стабілізаційний пункт. Місце, де безперебійно працює Медична служба Третьої штурмової", - йдеться у дописі під роликом.

У бригаді наголошують, що це відео передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці. На кадрах видно багато військових з різними пораненнями, та медиків, які надають допомогу. Зокрема, оперують, перев'язують.

Військові показали, як працює медична служба Третьої штурмової

Як повідомлялося, пізно ввечері 16 лютого головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

Нагадаємо, зовсім нещодавно одну з кращих бригад ЗСУ – Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки. Бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ на цій ділянці фронту.

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