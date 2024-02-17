Третя штурмова показала, як медики рятують важкопоранених в Авдіївці бійців (відео)

На кадра - багато поранених військових.
Третя окрема штурмова бригада показали роботу їхнього стабілізаційного пункту, де медики рятують життя бійцям після інтенсивних боїв в Авдіївці.
Відео опублікувала пресслужба 3 ОШБр.
"Стабілізаційний пункт. Місце, де безперебійно працює Медична служба Третьої штурмової", - йдеться у дописі під роликом.
У бригаді наголошують, що це відео передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці. На кадрах видно багато військових з різними пораненнями, та медиків, які надають допомогу. Зокрема, оперують, перев'язують.
Як повідомлялося, пізно ввечері 16 лютого головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.
Нагадаємо, зовсім нещодавно одну з кращих бригад ЗСУ – Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки. Бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ на цій ділянці фронту.