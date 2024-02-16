Третя штурмова пояснила, чому в Авдіївці зараз складніше, ніж в Бахмуті

Третя окрема штурмова бригада пояснила, чим бойові дії в Авдіївці зараз відрізняються від боїв, які були у Бахмуті з тодішньою ПВК "Вагнер".

Російські окупанти в Авдіївці сконцентрували величезну кількість техніки та дронів, тоді як Бахмут вони намагалися брати лише живою силою.

Про це 16 лютого розповів пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

"Бо (в Авдіївці - ред.) у ворога велизна кількість КАБів і техніки. "Вагнера" (в Бахмуті - ред.) берегли техніку і працювали переважно людьми. Тут (в Авдіївці - ред.) – танкові атаки разом з піхотою, велика кількість БТР та БМП, авіації та FPV-дронів. Такого в Бахмуті під час "Вагнерів" не було. Там було складно, але зараз – надскладно", - пояснив він.

Бородін додав, що на деяких ділянках оборонні дії ведуться на 360 градусів ураження від ворога, але це не оточення.

При цьому ворог постійно перекидає нові сили в район Авдіївки.

Ситуація в Авдіївці

В Авдіївці тривають вуличні бої і ЗСУ всіма силами стримують ворога. Там відбувається підсилення українських підрозділів, війська здійснюють маневр на загрозливих напрямках. За оцінками ISW, якщо ЗСУ не відійдуть або не проведуть успішних контратак, ворог може завершити оточення деяких українських підрозділів у Авдіївці.

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