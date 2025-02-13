Третя штурмова відпрацювала по ворожій піхоті на Харківщині: потужні кадри

Пілоти Третьої штурмової показали ефективну роботу по ворогові. Росіяни намагаються закопатись у землю, щоб врятуватися, натомість залишаються там назавжди.

Кадри оприлюднила 3-тя окрема штурмова бригада.

Завдання виконали бійці підрозділу Mosquitos, які безперервно знищують окупантів на Харківщині.

3-тя штурмова прицільно відпрацювала по ворожій піхоті

"Робота теплака, прицільні скиди — і ще кілька п****ів перетворилися на попіл. Дехто намагався тікати, але від наших пташок не втекти. Дістав рацію = зловив сигнал "200", — написали бійці.

Раніше пілоти Третьої штурмової залетіли до ворога в сарай та зробили контрольний скид із дрона, згодом під удар потрапили ворожі машини. Це оперативна робота Батальйону безпілотних систем.

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