Третя світова, прориви Росії на фронті та сучасні технології у війні: основні тези Залужного

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час інтерв’ю журналістам “Української правди” порушив теми Третьої світової війни, можливих проривів Росії на фронті, ролі сучасних технологій у бойових діях та викликів, з якими стикаються українські військові.

TСН зібрала основні тези Валерія Залужного.

Третя світова вже почалась

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що після безпосереднього залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна.

"Тому що 2024 року перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Кажімо чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "Шахеди"", – заявив Залужний.

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Залужний зазначив, що в Україну вже летять ракети північнокорейського виробництва, про що КНДР відкрито заявляє. Крім того, в Україні вибухають китайські снаряди, а в російських ракетах використовуються китайські деталі.

На думку ексголовнокомандувача, більшість військових погодяться, що всі перелічені фактори дають підстави говорити про початок світової війни, і світ має готуватися до цього.

Сучасні технології у війні

На думку ексглавкома, на сьогодні ключову роль у цьому протистоянні відіграватиме штучний інтелект.

"Правда заключається в тому, що машини почали воювати з людьми. І зараз це вже не смішно, а виглядає абсолютно реалістичним. Тому сьогодні мають попрацювати перш за все психологи, щоб негайно визначити ті бар'єри й сфери, куди штучний інтелект допускати не можна. Мова про ті сфери, де людина відрізняється від решти світу, як, наприклад, почуття. Інакше людина перестане бути людиною", – зазначив ексголовком.

Залужний заявив, що у 2027-му році технологічний ривок у галузі ШІ завершиться.

"За моїми підрахунками, десь у 2027-му році нинішній розвиток технології ШІ зупиниться. Скажімо так, буде зрозуміло нові обриси танка, нові обриси ракет тощо, які в найближчі 100 років будуть просто видозмінюватися, ставатимуть більш точні, дешевші і так далі. У 2027-му році цей технологічний ривок завершиться, і тоді сторони зможуть накопичувати нову зброю як для нападу, так і для захисту", – заявив посол України у великій Британії.

Він зазначив, що ця зброя буде абсолютно безпощадна.

Коли армія РФ зможе зробити прорив на фронті

Також Валерій Залужний заявив про те, що армія РФ може зробити потужний прорив на фронті після 2027-го. Тоді загарбникам вдасться накопичити достатню кількість ресурсів та "технологічних матеріалів".

"Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З’явився якийсь ступор і ця тенденція зберігається і зараз", – висловися Залужний.

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Колишній главком пояснив, що росіяни зараз не можуть за тиждень просуватися на 150-200 кілометрів. З його слів, це є свідченням своєрідного "ступору" та нестачі ресурсів. Потужний прорив з боку військ РФ стане можливим ближче до 2027 року, коли завершиться технічно-еволюційний процес, а розпочнеться "процес накопичення технологічних матеріалів".

Що таке тактика "ізмору", яку використовує Росія проти України

Валерій Залужний пояснив, що Росія здійснює комплексний тиск на Україну, поєднуючи удари по економіці та цивільних об'єктах, маніпуляції в інформаційному просторі та когнітивні операції, спрямовані на зміну ставлення українців до війни.

Ця стратегія включає не лише прямі удари по економічних об'єктах та цивільних інфраструктурних цілях, а й такі дії, які мають на меті дестабілізацію внутрішньої ситуації та ослаблення морального духу. Зокрема, спостерігаються спроби ураження наших важливих об'єктів так, щоб засоби перехоплення ракет все одно не могли повністю нейтралізувати загрози, завдаючи шкоди живим цілям.

Він нагадав, що окрім безпосередніх військових дій, Росія активно веде інформаційну кампанію, яка направлена на те, щоб підривати мобілізаційний потенціал України. Це включає маніпуляції і пропаганду, що мають на меті посіяти сумніви щодо необхідності мобілізації та загального настрою в суспільстві. Окрему роль у цьому процесі відіграють когнітивні дії, які спрямовані на зміну ставлення українців до війни.

У Заходу недостатньо ракет, щоб збивати російські КАБИ

Залужний додав, що під час війни на виснаження, яку веде Росія проти України, військова допомога країн Заходу може виявитися недостатньою. Як приклад він навів можливості Заходу підтримувати Україну у протидії російським КАБам, якими держава-агресорка безперестанно атакує позиції Сил оборони та українські міста.

“У жовтні і вересні передній край оборони отримав приблизно 4,5 тисячі керованих авіаційних бомб... Чи є сьогодні в європейській країні або в тій же самій Британії хоча б 5 тисяч ракет до систем Patriot, щоби збити керовані авіаційні бомби? Я щось сумніваюся”, – зауважив Залужний.

За його словами, ці ракети дорогі і виготовляти їх у великих кількостях складно.

Водночас Залужний зауважив, що КАБ має вагу бойової частини 500 кілограм, а вага бойової частини ракети "Іскандер" – 480 кілограм.

“Тому по цій військовій складовій можна сказати, що, мабуть, вони [країни Заходу] не готові”, – підсумував генерал.

Нагадаємо, що командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що зараз найскладніша ситуація на фронті за майже три роки війни. Для цього є низка причин, як-от нестача особового складу та недостатній рівень підготовки військових.

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