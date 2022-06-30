"Третя світова війна почалася 24 лютого": Резніков звернувся з попередженням до Заходу

"Третя світова війна почалася 24 лютого": Резніков звернувся з попередженням до Заходу

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Третя світова війна почалася 24 лютого 2022 року, а Україна лише стала першим полем бою цього глобального конфлікту.

Резніков закликав світову спільноту продовжувати підтримку України і висловив переконання, що перемогти у цій війні можливо, якщо не зупинятися.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Міністр оборони заявив, що на сьогодні вже недоречні побоювання світу, що постачання багатьох видів озброєння для України розізлить президента Росії Володимира Путіна.

"Не відчувайте жодної втоми. Будь ласка, продовжуйте підтримку. Не бійтеся якогось нового рівня ескалації з росіянами. Бо абсолютно чесно, Третя світова війна почалася 24 лютого цього року. Це абсолютно чесно і це реальне життя", – сказав Резніков.

Він додав, що Україна – просто перше поле бою в цій війні.

"Якщо ми не вистоїмо, наступне поле бою буде в наступних європейських країнах", – запевнив очільник оборонного відомства.

Водночас він закликав весь цивілізований світ не боятися, адже цю війну вдасться виграти разом.

"Don't be afraid".



Ukraine's defence minister, Oleksiy Reznikov, urges NATO to continue its support for Ukraine and not grow "fatigued" by the ongoing war.



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Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DG40wjkGd3 — Sky News (@SkyNews) June 29, 2022

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність переростання війни в Україні у Третю світову існує і про це мріє Путін.

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