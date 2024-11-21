Третя світова війна вже розпочалась: Залужний зробив гучну заяву

На думку ексголовкома, війну поки що можна зупинити на території України.

Посол України у Великій Британії ексголовком ЗСУ Валерій Залужний під час виступу на церемонії нагородження премії "УП-100" заявив, що коли РФ залучила до участі у бойових діях проти України військових КНДР, фактично почалась Третя світова війна

Про це пише "Українська правда".

"Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Кажімо чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "Шахеди". Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі", – зауважив Залужний.

Він також вважає, і впевнений, що більшість військових з цим погодяться, що всі ці факти є підставою, щоб говорити про початок світової війни. Тому світ має готуватися до цього.

"Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й усьому світові, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України", – наголосив український посол.

Ексголовком додав, що партнери України поки що не хочуть розуміти, наскільки вже змінились масштаби війни.

"Очевидно, що в України вже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася", – підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, російські терористи почали бити по Україні міжконтинентальними ракетами. Волонтерка та ветеранка російсько-української війни Марія Берлінська заявила, що розпочався новий етап війни.

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