Третя світова вже тут: як війна в Україні стала глобальним протистоянням

Зростання співпраці між союзниками Росії посилює їхні позиції у конфлікті, що перетворюється на масштабне геополітичне протистояння.

Війна в Україні, яка розпочалася у лютому 2022 року, переросла з регіонального конфлікту на протистояння, що має глобальні наслідки. Бої на полі бою супроводжуються розмовами іспанською, непальською, сомалійською та іншими мовами, а в небі зіштовхуються іранські дрони та американські системи ППО.

Про це пише видання Politico.

"Останнього разу, коли ми бачили щось подібне, мабуть, було під час радянського вторгнення до Афганістану, — сказав історик Холодної війни Сергій Радченко. — Коли моджахедів підтримували і Захід, і Пакистан, і всі намагалися".

Як пишуть у виданні, війна стає дедалі більшою ареною протистояння між США та їхніми союзниками та такими країнами, як Росія, Північна Корея та Іран. За словами експертів, цей аспект може визначити подальший перебіг конфлікту, особливо в умовах можливих змін політики Сполучених Штатів з приходом до влади Дональда Трампа.

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Росія продовжує отримувати підтримку від своїх союзників, водночас Україна залишається залежною від західної допомоги. Це ставить під загрозу баланс сил у війні, яка претендує на звання найглобальнішого конфлікту від часів Холодної війни.

Москва активно розвиває відносини із союзниками, які допомагають їй підтримувати свої позиції у світовому конфлікті. Іран постачає Росії безпілотники "Шахед", а Північна Корея — балістичні ракети, мільйони снарядів та навіть тисячі солдатів.

Спроби Росії створити "багатополярний світовий лад" виявилися привабливими для країн глобального Півдня, які, попри розбіжності, знаходять спільну мову у невдоволенні домінуванням США та західних інститутів. Блок БРІКС стає платформою для підтримки Путіна, що ще більше ускладнює глобальну політичну динаміку.

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Китай відіграє ключову роль у підтримці російської економіки, пропонуючи ринки для нафти, добрив і необхідні технології.

"Індія та інші можуть торгувати з Росією, і це важливо. Але ніщо не зрівняється з тим, що пропонує Китай", — зазначив Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі в Росії.

Зростання співпраці між цими країнами посилює їхні позиції у конфлікті, що перетворюється на масштабне геополітичне протистояння.

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Тим часом, як зазначає видання, союзники України не стоять на місці. США та Європа забезпечили Україні понад 220 мільярдів доларів допомоги. Країни НАТО постачають дедалі більш потужну зброю: від гаубичних снарядів на початку війни до винищувачів F-16 і ракет великої дальності ATACMS.

Як чіткий геополітичний сигнал у бік Москви, Брюссель підтримав заявки України, Молдови та Грузії на вступ до ЄС. Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі, наголошує, що без західної допомоги війна не тривала б і року, а Україна зазнала б "нищівної поразки".

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Водночас Захід обрав обережну стратегію, уникаючи безпосередньої ескалації. Постачання зброї здійснюється поступово й за певних умов.

"На превелике розчарування Києва, лідери США та Європи досі не дозволили використовувати далекобійну зброю для ударів по території Росії", — зазначають експерти.

З іншого боку, російські погрози ядерного удару залишаються лише словами.

"Червона кнопка, схоже, недоступна", — додають аналітики.

Попри занепокоєння східноєвропейських країн, російські війська обходять територію НАТО стороною, що свідчить про стримувальний ефект Альянсу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі у Львові 17 грудня обговорили питання постачання озброєння для України, підтримку Польщі, історичні питання. А український лідер зазначив, що його країна потребує справедливого миру.