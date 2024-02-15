Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки: ситуація в місті надзвичайно критична

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба бригади 15 лютого.

"Ситуація в місті на момент заведення бригади - надзвичайно критична", - наголосили у повідомленні.

Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Зазначається, що російські сили на відрізку бригади складають орієнтовно сім бригад.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", - наголосив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці обіцяють повідомити згодом.

"Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби", - наголосили у пресслужбі бригади.

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Оборона Авдіївки

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Днями видання Forbes повідомило, що ЗСУ спрямували на порятунок Авдіївки одну з найкращих бригад. 3-тя окрема штурмова бригада – єдина із сухопутних бригад ЗСУ, про яку точно відомо, що минулого тижня вона перебувала в резерві на сході України.

Згодом начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Іван Сєкач заявив, що до Авдіївки прийшло підкріплення, аби втримати місто. Деякі підрозділи його бригади замінили іншими підрозділами.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан каже, що рятувати Авдіївку відправили одну з найкращих бригад української армії - 3-тю окрему штурмову. Втім, на його думку, без достатньої кількості боєприпасів "жодна бригада нічого не зробить".

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