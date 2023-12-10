Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв: що з нею буде далі

Наразі бригада проводить масштабну рекрутингову кампанію і закликає українців долучатися до її лав.

Третю окрему штурмову бригаду на початку грудня вивели на відновлення після виснажливих боїв під Бахмутом.

Про це повідомила пресслужба бригади у коментарі "Українській правді".

"Після майже року важких боїв під Бахмутом на початку грудня Третя окрема штурмова бригада вийшла з виснажливої ділянки фронту на відновлення, щоб стати найбільш технологічним підрозділом в Україні", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що за цей час на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової звільнили понад 20 кв. км територій з 250 кв. км, які Сили оборони країни змогли відбити у ворога за час контрнаступу.

Зараз бригада перебуває на масштабних тренуваннях, доукомплектації та злагодженні. У Третій штурмовій створюють нові підрозділи. Наразі бригада проводить масштабну рекрутингову кампанію.

Що відомо про 3 ОШБр

Третя окрема штурмова бригада – добровольчий підрозділ, сформований як загін ТрО 24 лютого 2022 року ветеранами "Азову", які станом на початок вторгнення перебували не в Маріуполі.

Згодом розширений до ОПСП "Азов", а потім реформований в окремий підрозділ ССО "Азов" ЗСУ. На початку 2023 року увійшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та розширений як 3-я окрема штурмова бригада.

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