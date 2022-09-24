Три бригади ЗСУ отримали відзнаки "За мужність та відвагу"

Президент України відзначив підрозділи української армії, які проявили мужність та героїзм під час бойових дій у Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку “За мужність та відвагу” 1-й окремій танковій Сіверській бригаді, 40-й окремій артилерійській бригаді, 57-й окремій мотопіхотній бригаді.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні в суботу, 24 вересня.

“З початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 1-ї окремої танкової бригади гідно та мужньо виконували поставлені завдання. Спочатку на Чернігівському напрямку, а зараз – у найгарячіших точках півдня та сходу нашої держави”, - повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що за півроку понад тисячу воїнів цієї бригади відзначені державними нагородами.

“Підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають державу на Харківському напрямку і роблять це дуже хоробро та результативно. Доведені втрати російської армії від вогню цієї нашої бригади дають зрозуміти всім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає й не буде”, - наголосив український лідер.

За словами президента, 57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилася хорошими результатами на півдні нашої держави – звільнила низку населених пунктів на Херсонщині.

“За період повномасштабного вторгнення Росії у 57-й бригаді вже троє воїнів відзначені орденом "Золота Зірка" та 275 військовослужбовців отримали державні нагороди”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України старшому солдату Сергію Сові. Тіло цього бійця із синьо-жовтими браслетами на руці виявили під час ексгумації у звільненому Ізюмі.

Читайте також: