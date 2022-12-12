"Три буханця на 30 чоловіків - по крихтці бл***, як голубам": окупант розповідає про забезпечення армії

У ГУР зазначають, що така ситуація із продовольством навіть не на передових позиціях.

Військовослужбовець РФ розповів про жахливе забезпечення їхньої армії.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР МО України.

Як зазначає розвідка, солдат перебуває навіть не на передових позиціях.

Так, відповідаючи на питання щодо забезпечення їжею, окупант відповів, що продуктів не вистачає.

"Сьогодні хлопці пішли за 15 км за хлібом. У нас хліба немає, ніх**. Те, що нам привезли на три дні, стільки людина з'їдає зараз", - сказав окупант.

Тож, за словами росіянина, вони розділили три буханця хліба на 30 осіб.

"Взводний наказав зарізати корову. Ось вчора корову вбили... А так, крупи, хліб... Три буханця на 30 людей. По шматку собі відрізали. По крихтці, як голубам", - додав солдат.

Зазначимо, що мобілізовані російські окупанти масово дезертирують з Донеччини. За словами одного з "мобіків", це "дуже просто".

Раніше у ГУР розповіли про кількість російських солдатів в Білорусі.

Тим часом у Росії планують проводити додаткову мобілізацію на початку 2023 року задля поповнення втрат у війні проти України.