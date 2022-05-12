Три дні катували, а потім повели на розстріл: чоловік на Чернігівщині розповів, як він вибрався з могили

Три дні катували, а потім повели на розстріл: чоловік на Чернігівщині розповів, як він вибрався з могили

У Чернігівській області російські окупанти викрали трьох братів і розстріляли їх. Один з чоловіків врятувався.

Це сталось через те, що в помешканні родини знайшли військову форму та медалі їхнього дідуся.

Про це повідомляє "Суспільне".

Житель Чернігівської області Микола Куліченко розповів, що на початку окупації до їхнього будинку прийшли російські окупанти. Під час обшуків вони знайшли форму ЗСУ його молодшого брата та дідусеві медалі. Тоді чоловіку та його трьом братам зав’язали очі, кинули у військову машину та вивезли. Їх привезли на територію пилорами у селі Вишневе. Там братів жорстоко катували.

Через три дні чоловіків повели на розстріл. Їм викопали могилу, зв'язали руки, ноги та очі та вистрелили в голову.

"Я тут, поруч старший брат, а трохи далі, менший. І його першого застрелили. Вкинули в яму, а потім Діму застрелили, але не вкидали в яму. А потім, як в мене вистрелили, мене ще і ногою штовхнули. Я впав, на верх старшого", - згадує чоловік.

Двоє братів Миколи померли, а чоловіку вдалось врятуватись та вибратись з могили. Після цього Микола минув ворожий блокпост та прийшов до сусіднього села. Там йому допомогла пенсіонерка Валентина Петрівна. Микола Куліченко 40 кілометрів йшов пішки до свого села. Після деокупації Чернігівщини його обстежили медики та виявили два зламаних ребра.

У прокуратурі за фактом вбивства братів Миколи відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме – порушення законів та звичаїв війни в частині жорстокого поводження із заручниками, цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством.

Фото: Суспільне

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