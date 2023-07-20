Три доби безпощадно обстрілював село: показали відео, як ЗСУ на Луганщині знищують танк РФ

У Луганській області ЗСУ знищили російський танк, який три доби обстрілював село Невське.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Голова ОВА зазначив, що російська терористична армія три доби з танка била по селу Невське Луганської області. Врешті воїни ЗСУ влучним пострілом знищили ворожий танк і він спалахнув.

"Наші захисники спалили російський танк, який три доби обстрілював Невське. Відзначилися українські військові з однієї відомої бригади, що боронить Батьківщину на Сватівському напрямку", - написав Лисогор.

Посадовець також опублікував відео, як палає танк окупаційної армії РФ.

ЗСУ спалили російський танк, який три доби гатив по селу

Нагадаємо, російського z-пропагандиста Лучина ліквідували касетними боєприпасами. У Мережі уже опублікували відео ліквідації окупанта, який вбивав українців на Донбасі.

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