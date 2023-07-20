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Три доби безпощадно обстрілював село: показали відео, як ЗСУ на Луганщині знищують танк РФ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Три доби безпощадно обстрілював село: показали відео, як ЗСУ на Луганщині знищують танк РФ

Знищення танку РФ / Фото: скриншот з відео

Ворожий танк спалили влучним пострілом.

У Луганській області ЗСУ знищили російський танк, який три доби обстрілював село Невське. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. 

Голова ОВА зазначив, що російська терористична армія три доби з танка била по селу Невське Луганської області. Врешті воїни ЗСУ влучним пострілом знищили ворожий танк і він спалахнув. 

"Наші захисники спалили російський танк, який три доби обстрілював Невське. Відзначилися українські військові з однієї відомої бригади, що боронить Батьківщину на Сватівському напрямку", - написав Лисогор. 

Посадовець також опублікував відео, як палає танк окупаційної армії РФ. 

ЗСУ спалили російський танк, який три доби гатив по селу

ЗСУ спалили російський танк, який три доби гатив по селу

Нагадаємо, російського z-пропагандиста Лучина ліквідували касетними боєприпасами. У Мережі уже опублікували відео ліквідації окупанта, який вбивав українців на Донбасі. 

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Дата публікації
Перегляди
880
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