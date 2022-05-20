Три доби блокування: росіяни дозволили виїзд тисячі автівок з окупованої Василівки

Три доби блокування: росіяни дозволили виїзд тисячі автівок з окупованої Василівки

Поблизу міста Василівка Запорізької області після тривалого блокування окупанти нарешті дозволили проїзд машин.

За три доби очікування там зібралося близько тисячі машин з різних населених пунктів Запорізької області та інших регіонів Украіни.

Про це повідомив мера Енергодара Дмитро Орлов.

За його інформацією, вже близько 100 автівок змогли покинути місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення.

Раніше повідомлялося, що у Василівці російські окупанти на своєму блокпості три дні не пропускали понад 1000 машин на підконтрольну Україні територію.

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