Три доби не їли і не пили: на Луганщині у полон здалося понад 20 мобілізованих окупантів (відео)

Група новоспечених окупантів з Москви та Московської області скаржиться, що командування їх кинуло, а свої ж війська обстрілювали.

У Луганській області в полон українським військовим здався 21 мобілізований росіянин.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Група новоспечених окупантів з Москви та Московської області здалась на Сватівському напрямку в Луганській області. На відео окупанти скаржаться, що після першого ж обстрілу їх кинуло власне командування та втекло.

"Нас кинули на забій. Ми три доби не їли і не пили, жили у мокрих окопах під час зливи. Зв'язку не було. Сиділи три доби, по нас "шмаляли" свої ж", – розповіли загарбники.

За словами росіян, їм обіцяли, що відправлять у Бєлгородську область, а не на передову. Крім того, окупанти звернули увагу, що військові ЗСУ краще до них ставляться, ніж власні командири.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав пораду російським військовим, як вони можуть зберегти життя - або протестувати в Росії, або здаватися до полону.

Раніше журналіст ТСН.ua Ігор Сєров побував у секретному таборі, де утримують російських військовополонених і розповів, що окупанти "живуть як у шоколаді".

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