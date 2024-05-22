"Три дрони, форест!": в окупованій Макіївці найманець із Гвінеї не міг пояснити у лікарні, як зазнав поранення (відео)

20-річний мешканець Гвінеї нічого не може сказати, бо російську за декілька місяців перебування на війні вивчив погано, а французьку у макіївській лікарні ніхто не знає.

Найманець армії Путіна з Гвінеї добу пролежав у лісі після осколкового поранення від прильоту українського безпілотника, але вижив. У лікарні він не міг пояснити, як зазнав поранення.

Про це написав блогер і журналіст Юрій Бутусов.

У лікарні в окупованій Макіївці 20-річний найманець нічого не може сказати, бо російську за декілька місяців перебування на війні вивчив погано, а французьку там ніхто не знає. От і про отримане поранення мешканець Гвінеї розповів так: "Три дрони, форест!".

"Три дрони, форест!": на Донеччині найманець із Гвінеї не міг пояснити у лікарні, як зазнав поранення

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня 2024 року ЗСУ знищили 496 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 300 військових.

Читайте також провідні новини дня: