"Три дрони, форест!": в окупованій Макіївці найманець із Гвінеї не міг пояснити у лікарні, як зазнав поранення (відео)

20-річний мешканець Гвінеї нічого не може сказати, бо російську за декілька місяців перебування на війні вивчив погано, а французьку у макіївській лікарні ніхто не знає.
Найманець армії Путіна з Гвінеї добу пролежав у лісі після осколкового поранення від прильоту українського безпілотника, але вижив. У лікарні він не міг пояснити, як зазнав поранення.
Про це написав блогер і журналіст Юрій Бутусов.
У лікарні в окупованій Макіївці 20-річний найманець нічого не може сказати, бо російську за декілька місяців перебування на війні вивчив погано, а французьку там ніхто не знає. От і про отримане поранення мешканець Гвінеї розповів так: "Три дрони, форест!".
Нагадаємо, станом на ранок 22 травня 2024 року ЗСУ знищили 496 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 300 військових.
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