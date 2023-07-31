Три фази контрнаступу: експерт відповів, у якій зараз перебувають ЗСУ

З середини червня розпочався процес прориву смуги забезпечення росіян. Цей процес можна вважати другою фазою контрнаступу.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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За його словами, першою фазою можна правильно вважати ті дії, які почалися на початку червня в Запорізькій та Донецькій областях і які являли собою розвідку боєм.

"В рамках цих дій було розкрито позиції російської артилерії другої лінії оборони, виявлено склади з боєприпасами, визначено основні логістичні маршрути та проведено аналіз смуги забезпечення і не тільки. З середини червня розпочався процес прориву смуги забезпечення. Загалом саме цей процес можна вважати другою фазою наступу, коли після проведення розвідки боєм розгорнувся спектр заходів щодо поступального виходу до другої лінії оборони. І зараз цей процес ще не завершений", - пояснив він.

Коваленко зауважив, що українські військові, "вбивши клин між Роботиним і Вербовим", і справді вийшли на основну лінію оборони, але це тільки на одній ділянці, у певній локації.

"Тільки після того, як будуть вирівняні фланги, зайняті панівні висоти та звільнені села та н.п. які грають опорників, почнеться 3-я фаза", - наголосив він.

Експерт зазначив, що про підготовку прориву другої лінії оборони можна говорити тоді, коли ЗСУ вийдуть до цієї лінії не на одній ділянці, а коли буде створено зручний фронт для прориву та відповідні умови для підтримки цього процесу.

Ситуація на фронті 31 липня

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вранці понеділка, 31 липня, повідомила, що росіяни продовжують атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають складні бої. За її словами, протягом минулого тижня на цих напрямках між ЗСУ та ворожими військами відбулось понад 170 боїв.

Також у Міноборони України заявили про успішний наступ на Бахмутському напрямку. Сили оборони ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста. За минулий тиждень на цьому напрямку українські військові звільнили 2 кв. км.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський на фронті! Бахмутський напрямок!

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