У ніч на 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів. Перед атаками місцеві мешканці почули звук безпілотників.

Про це повідомляє російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

За інформацією росЗМІ, приблизно о 00:30 сили ППО Міноборони РФ дали повідомлення всім відповідним органам влади про появу двох безпілотних літальних апаратів, що летять у бік Петербурга. Проте понад три години їх не могли збити.

Близько третьої ночі безпілотники змінили маршрут і попрямували у бік Кінгісеппського району Ленінградської області приблизно вздовж річки Усть-Луга. Близько 3:20 вони атакували термінал "Новатек".

За словами очевидців, під час ударів БПЛА по терміналу в Ленінградській області там йшло навантаження на вісім суден, що ходять під прапорами Панами, Мальти, Ліберії, Габону, Греції, Маршаллових островів, Кайманових островів та Гонконгу. Їхня доля поки невідома.

Пізніше в Мережі з'явилося відео зроблене відразу після удару БПЛА по терміналу в Усть-Лузі, на якому видно, що пожежа охоплює все більшу територію.

Удари дронів по нафтовому терміналу в Ленінградській області 21 січня

Джерела ВЧК-ОГПУ розповіло, що ще після атаки БПЛА на "Петербурзький нафтоналивний термінал", його керівництво та власники били на сполох. Жодного збиття тоді не було, БПЛА спокійно долетів куди треба і завдав удару за 15 метрів від одного з найбільших резервуарів з нафтопродуктами, який на той момент був наповнений.

Те, що тоді не сталося величезного вибуху та пожежі, — лише вдалий збіг обставин, кажуть джерела ВЧК-ОГПУ. Однак "нагорі" дали зрозуміти, що нічим допомогти не можуть, коштів ППО на всі об'єкти міста не вистачає. Натомість категорично заборонили поширювати інформацію про небезпеку і дали завдання вдавати, що все добре.

Через кілька днів дрони вже були точнішими і минулої ночі вразили термінал в Усть-Лузі. Російські засоби контролю три години спостерігали за тим, як БПЛА літали над Пітером і Ленінградською областю, збити їх не було чим.

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