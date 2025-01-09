Три КАБи по Херсону: стало відомо, куди влучили росіяни (фото)

Сьогодні, 9 січня, росіяни випустили КАБи по Херсону, містяни чули потужні вибухи.

Про деталі атаки повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Було випущено три керовані авіабомби. Один КАБ влучив у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала "швидка". У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес. Чоловіки 52 та 62 років перебували на вулиці в момент влучання КАБ. 62-річному потерпілому медики надали допомогу на місці. В нього вибухова травма та уламкове поранення правої кисті. 52-річного пораненого доправлено до лікарні. У чоловіка садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми", - написав він.

Крім цього, внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі. Є влучання в підприємство і дитсадок.

Нагадаємо, росіяни 8 січня завдали удару по Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, ще п'ятеро дістали поранення.

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