Три каліки залишилися: окупант – про великі втрати штурмових загонів РФ (перехоплення)

Окупант скаржиться товаришеві на величезні втрати Росії та визнає, що "прогнози бажають кращого".

У новому перехопленні розвідки російський окупант у розмові з товаришем скаржиться на великі втрати живої сили в армії РФ.

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.

"Попереду прогнози бажають кращого. У нас теж уже штурмувати нікому. Три каліки залишилися", – зазначив окупант.

У розвідці уточнили, що ворог мав на увазі так звану "3-тю окрему мотострілецьку бригаду "Беркут", сформовану ще восени 2014 року з бойовиків, що воювали в Горлівці.

Перехоплення ГУР: окупант – про значні втрати живої сили штурмових загонів

Раніше розвідка перехопила розмову, як росіянин шкодує, що не вирвав золоті зуби в українських бійців (очевидно, йдеться про загиблих), яких називає "французами" і "німцями".

Ще в одній перехопленій розмові росіянин скаржився, що стан армії РФ залишився на рівні СРСР, а в українців "усе крутіше".

Читайте також: