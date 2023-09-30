Три капітани та два лейтенанти: ЗСУ показали "200-х" російських військових (фото)

Збройні сили України ліквідували чергову партію російських військових – трьох капітанів та двох лейтенантів.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

"Успішно демобілізовані: капітани РФ – Артем Туєв, Олександр Кулаков і Вадим Левашов, старший лейтенант-"мобік" Володимир Давиденко і лейтенант Данило Калінкін", - йдеться у повідомленні.

Ліквідований військовий армії РФ / Фото: Facebook/Анатолій Штефан

Ліквідований військовий армії РФ / Фото: Facebook/Анатолій Штефан

Ліквідований військовий армії РФ / Фото: Facebook/Анатолій Штефан

Ліквідований військовий армії РФ / Фото: Facebook/Анатолій Штефан

Ліквідований військовий армії РФ / Фото: Facebook/Анатолій Штефан

Коли та де саме було знищено російських офіцерів не повідомляється.

Нагадаємо, ВМС та ГУР провели успішну спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео).

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